Picchiano un ragazzino di 11 anni e filmano la violenza

Picchiato, filmato dai suoi aguzzini, e ricattato. E’ quanto accaduto ad un ragazzino di 11 anni, vittima di un gruppo di coetanei che, forti dell’essere branco, si sono scagliati contro di lui con violenza, derubandolo anche dei soldi che aveva con sé. Per fortuna il giovane ha avuto la forza di parlare con i suoi genitori e così il padre della vittima si è recato dalle forze dell’ordine, alle quali ha sporto regolare denuncia.

La storia di soprusi arriva dalla provincia di Avellino, dove, come riporta anche AvellinoToday, si muove una baby gang il cui intento è terrorizzare i coetanei. Infatti ora la polizia indaga per dare un volto e un nome a tutti gli aggressori, ma anche per capire se ci possano essere altre vittime rimaste nel silenzio e nella paura di denunciare. Il timore che non ha avuto l’11enne avellinese, che ha anche indicato agli inquirenti dove trovare il filmato del suo pestaggio.