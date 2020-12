Bacia sulle labbra una bambina di 7 anni: arrestato per violenza sessuale

Quando la mamma se ne è accorta ha cominciato a urlare e sono arrivati i carabinieri. La bambina sottoposta a profilassi per sospetta infezione da Covid-19

Approfittando di un attimo di distrazione della mamma, un 37enne tedesco, senza fissa dimora, ha bloccato, abbracciato e baciato sulle labbra una bimba di sette anni. È accaduto domenica in un parco pubblico nel quartiere di Santa Rita a Torino. Quando la mamma si è accorta dell'accaduto ha iniziato ad urlare attirando l'attenzione di una pattuglia di carabinieri che ha arrestato l'uomo per violenza sessuale.

La bambina, visitata in ospedale, è stata sottoposta a profilassi per verifica di sospetta infezione da Covid-19 mentre le indagini proseguono per accertare se l'uomo sia responsabile di altri episodi simili nel quartiere.

Nel 2019 un uomo che aveva baciato in bocca una bambina di quattro anni a Cagliari è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale. Nel 2016 invece a Pavia un maestro di musica di 41 anni era stato accusato da una bambina di undici di averla baciata e di aver fatto il bagno con lui. Lei era figlia dei suoi vicini. Il maestro avrebbe chiesto all’undicenne carezze intime e baci e l’avrebbe convinta a fare bagni nella vasca insieme, ricattandola per costringerla ad accettare.

Le amichette della vittima, scoperto l’orrore, hanno raccontato tutto alla maestra, che ha allertato i genitori. Poche ore dopo, la stessa bimba ha confessato tutto al compagno della madre, un agente della polizia locale di Milano, che ha subito denunciato tutto ai colleghi. L'uomo è stato arrestato.