Avrebbe baciato una bimba in piazza: giovane arrestato

Un 25enne è stato arrestato a Torino con l'accusa di aver baciato sulla bocca con la forza una bambina di quattro anni in piazza Castello. Per l'accaduto ora si trova in carcere con l'accusa di violenza sessuale su minorenne.

Il giovane era stato già oggetto di un provvedimento cautelare lo scorso 26 dicembre dopo avere rubato un coltello in un ristorante di piazza Vittorio Veneto a Torino, averlo brandito ed essersi denudato in strada. Scarcerato con l'obbligo firma al commissariato Centro un paio di giorni dopo l'episodio, è finito nuovamente in carcere dopo la presunta violenza sessuale.

La notizia è stata diffusa dal sindacato di polizia Siulp, il cui segretario provinciale Eugenio Bravo chiede provvedimenti immediati: "Forse non tutti sanno - esordisce - che l'individuo in questione, irregolare sul territorio, qualche mese prima era già stato ospite del Cpr (centro di permanenza e rimpatrio, ndr) di Torino ma senza poter essere rimpatriato in quanto, dopo aver tentato il suicidio, veniva rimesso in libertà, come molti in quel periodo. Inoltre, era già stato sottoposto in precedenza all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso il commissariato San Paolo ed era totalmente inottemperante". Sul caso ora deciderà la magistratura.