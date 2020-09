La badante accusata di aver tentato di uccidere un anziano con l'antigelo per auto

Le accuse sono pesanti. E' accusata di tentato omicidio una badante peruviana di 46 anni residente in bassa Valsusa: ora è agli arresti domiciliari perché ritenuta responsabile di aver fatto bere del liquido antigelo per auto a un anziano 88enne di cui si doveva prendere cura. Tutto per soldi, secondo gli inquirentu.

L'indagine, coordinata dalla Procura di Torino, è stata avviata nel giugno del 2019 quando l'anziano era stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni per aver ingerito del liquido antigelo per motori, scambiato per una bevanda all'interno di una bottiglia. L'uomo era stato accompagnato all'ospedale proprio dalla badante ed era stato ricoverato in prognosi riservata per un lungo periodo.

Solo dopo lunghe sofferenze l'uomo si era ripreso. Dagli accertamenti degli investigatori, il movente sarebbe connesso a questioni di natura economica.

Nel dettaglio, nel 2016 la donna aveva accompagnato l'anziano da un notaio inducendolo a cederle gratuitamente la nuda proprietà della sua abitazione, senza che l'anziano avesse compreso la natura di quell'atto e senza informare l'amministratore di sostegno da cui l'anziano era assistito. Temendo di perdere il possesso dell'immobile dopo l'impugnazione del provvedimento da parte dell'amministratore di sostegno e per timore che l'anziano ritrattasse la vendita, la donna avrebbe pensato all'avvelenamento per risolvere il caso in suo favore.