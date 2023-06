Fa il bagno nella fontana di Trevi e poi aggredisce una vigilessa

Fa il bagno nella Fontana di Trevi a Roma e poi aggredisce una vigilessa intervenuta. Le scene, immortalate in due video, stanno rimbalzando in rete dopo essere stata pubblicata su Welcome to Favelas.

Due video che alimentano la polemica sui comportamenti di cittadini e turisti nei principali siti di interesse archeologico. Nel primo filmato si vede la donna in reggiseno fare un bagno dentro la piscina. All'invito degli agenti in presidio a piazza di Trevi, la donna rifiuta di uscire dalla Fontana. Uno dei vigili è così costretto a entrare in acqua ma la donna non esce, anzi, indietreggia quasi in segno di sfida, facendosi beffa dell'agente. Una scena che non è passata inosservata alle centinaia di persone presenti a fontana di Trevi che hanno immortalato l'accaduto con i propri smartphone. Poi l'inaspettato, con la donna che una volta arrivata al bordo della fontana, raggiunta oramai dal casco bianco, lo colpisce al volto facendogli cadere il berretto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel secondo video diffuso da Welcome to Favelas, si vede la stessa donna, ancora in reggiseno e con una sigaretta fra le labbra, che viene accerchiata e braccata dagli agenti. Poi improvvisamente sferra un forte calcio verso l'addome di una agente che per il colpo subito cade in terra. Le immagini si concludono con la bagnante portata via dai caschi bianchi.

Oltre alla sanzione di 450 euro prevista dal regolamento di polizia urbana di Roma Capitale per il bagno nella fontana la donna potrebbe essere indagata per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.