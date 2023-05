Travolto dall'albero che stava tagliando muore a soli 33 anni

Travolto e schiacciato dal pesante albero che stava tagliando. È la tragedia che si è verificata nella tarda mattinata di oggi, giovedì 25 maggio, a Bagolino in provincia di Brescia. L'uomo, un 33enne di cui ancora non sono note le generalità, era al lavoro per un'azienda del luogo che si occupa di potature. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato travolto e schiacciato da un pesante tronco.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 11.30 e sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato un’ambulanza e l’elisoccorso decollato da Brescia, oltre ai vigili del fuoco. Purtroppo, per il giovane uomo non c'è stato niente da fare: i medici non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. La ricostruzione dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri di Salò.

(Notizia in aggiornamento)