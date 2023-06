Lei si appoggia e il balcone di casa crolla: è precipitata nel vuoto

Si è appoggiata al parapetto del balconcino che dava sul giardino ed è precipitata di sotto. Tanta paura per un'anziana di 86 anni che se l'è cavata con qualche botta e forse qualche frattura. Non che sia caduta per una sua disattenzione: il muretto che la sosteneva è letteralmente crollato, facendole fare un volo di circa tre metri, dalla sua abitazione al primo piano. Tutto è successo martedì mattina, 27 giugno, intorno alle 8 in una palazzina di via Flaminia a Rivoltella, una frazione del comune di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.

I vicini, allertati dalle grida e dal rumore, hanno subito chiamato il 112: la centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale. La donna è stata ricoverata in codice giallo alla Poliambulanza: non è in pericolo di vita e in serata le sue condizioni erano stabili. Sul posto erano presenti anche i vigili del fuoco, gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale: agli uomini del commissariato sono stati affidati i rilievi, per ricostruire la dinamica e soprattutto accertare eventuali responsabilità.

L'accesso al balcone crollato è ovviamente stato interdetto. Nessun provvedimento, invece, per l'abitazione della signora, che è sicura e dunque rimane agibile.

