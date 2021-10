Trovato un cadavere sulla spiaggia di Balestrate

Il cadavere di un uomo è stato trovato lunedì mattina sulla spiaggia di Balestrate, Comune della Città Metropolitana di Palermo.

Stando alle prime informazioni il corpo senza vita è stato avvistato in mare da alcuni passanti che hanno subito avvisato la Capitaneria di Porto. Sul lungomare Felice d’Anna sono quindi intervenuti Guardia Costiera, carabinieri e scientifica per il recupero e i primi rilievi. L’identità della persona deceduta non è ancora stata resa nota: non sono stati trovati documenti, e il tempo trascorso in acqua (almeno 72 ore, è la prima sommaria stima) ha reso difficile l’identificazione, oltre che l’accertamento delle cause della morte.

Al medico legale e agli investigatori adesso il compito di capire cosa sia accaduto. Come ha ricordato anche Palermo Today, in quel tratto di mare lo scorso 24 settembre si sono perse le tracce dell’imprenditore palermitano Andrea Taormina, 49 anni, partito in barca a vela da San Vito Lo Capo, nel Trapanese, per fare rotta proprio su Balestrate, dove non è mai arrivato.