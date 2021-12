Covid, bimba di 7 mesi in terapia intensiva: "Compromesso il cinquanta per cento dei polmoni"

Una bambina di sette mesi positiva al Covid 19 è ricoverata nel reparto di neonatologia e terapia intensiva pediatrica all'Annunziata di Cosenza. La piccola, originaria di Casali del Manco, presenta un quadro clinico complesso.

Ha una polmonite interstiziale che ha compromesso il cinquanta per cento dei polmoni. I medici monitorano costantemente la bambina che al momento è supportata nella respirazione con ventilazione non invasiva e non intubata. Sono ore di ansia.

Il virus ha contagiato tutta la famiglia della piccola. Anche i genitori e i familiari stretti, vaccinati, sono positivi al coronavirus. La coppia e la bambina vivono in un centro della provincia cosentina.