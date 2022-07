La mamma e il papà che lasciano la figlia di due anni chiusa nell'auto al sole

Una bimba di soli due anni lasciata chiusa in auto con il cane, sotto un sole cocente, fino a quando un passante la nota e chiede aiuto. E' successo a Desenzano del Garda (Brescia), dove è stato necessario l'intervento dei carabinieri per salvare la bimba. L'episodio risale alla scorsa domenica ma è stato reso noto oggi, 26 luglio. I genitori sono stati denunciati per abbandono di minore e abbandono di animale.

L'allarme è scattato intorno alle 12.30, quando un passante ha notato la piccola e l'animale in difficoltà e ha chiamato il 112. Dopo aver cercato invano di rintracciare i genitori della piccola, i militari del nucleo radiomobile hanno rotto il vetro anteriore della macchina e fatto uscire la bimba e il cane. La bimba era accaldata e - comprensibilmente - terrorizzata, ma le sue condizioni non erano preoccupanti. I militari le hanno dato dell'acqua fresca e l'hanno calmata. Dopo alcuni minuti sono tornati genitori. I due hanno detto di essersi allontanati per poco tempo, ma è scattata la denuncia.