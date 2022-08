La mamma che la sera lascia sola la figlia di 11 anni per appartarsi con un uomo

Seminuda, visibilmente ubriaca e in compagnia di un uomo ma senza la sua bambina. Una donna di 40 anni, cittadina russa residente a Segrate, è stata trovata così dalla polizia di Como. E' stata denunciata per abbandono di minori e atti osceni in luogo pubblico, oltre che sanzionata per ubriachezza molesta. Come ricostruisce MilanoToday, dagli accertamenti è emerso che aveva lasciato la figlia di 11 anni in un lido per appartarsi con un uomo.

A dare l'allarme, verso le 19 di domenica, sono stati proprio alcuni lavoratori dello stabilimento, dopo aver notato che la piccola era ancora una volta da sola, spaventata e in lacrime.

I poliziotti intervenuti hanno parlato con la bimba che, in un perfetto inglese, ha spiegato di essere stata lasciata sola da sua mamma da oltre un'ora. A quel punto sono iniziate le ricerche della donna, che è stata rintracciata poco lontano. Davanti agli agenti, la 40enne si sarebbe rifiutata di dare i documenti e fornire le proprie generalità, ma alla fine è stata identificata e indagata. Sentito il tribunale per i minori di Milano, l'11enne è stata affidata a una vicina di casa, cittadina ucraina, che già in passato si era occupata della bimba.