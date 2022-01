Bambina di tre anni cade dal balcone: è gravissima

Torino sotto choc. Una bimba di tre anni è caduta dal quarto piano di uno stabile di via Milano, a due passi da Porta Palazzo, e ora è in ospedale con ferite gravissime. E' accaduto nella serata di ieri, giovedì 13 gennaio 2022. È stata trasportata da un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Regina Margherita. I medici hanno accertato un gravissimo trauma cranico e un trauma toracico, oltre a diverse fratture. È stata quindi sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico. Lo riporta TorinoToday.

Intanto la polizia ha avviato le indagini, che sono coordinate dal pm Valentina Sellaroli. Secondo le prime informazioni, la piccola era in casa col compagno della mamma, un uomo marocchino, che sarebbe stato ubriaco e avrebbe iniziato a inveire contro gli agenti. In un appartamento vicino si trovava però anche un altro uomo, un amico della donna, la cui posizione invece è incerta ma che era comunque nell'edificio. Tutti e tre sono stati portati in caserma per chiarire e spiegare che cosa sia accaduto. A dare l'allarme è stata la titolare di un panificio. La caduta è avvenuta dal ballatoio, ma non è chiaro come la bimba lo abbia raggiunto precipitando poi nel cortile.