Bambina di un anno cade dalla finestra al secondo piano: è gravissima

Una bambina di un anno è ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Modena dopo essere precipitata dal secondo piano di una palazzina. L'Sos è scattato oggi, 3 ottobre, intorno alle 11.

Sull'episodio indaga la squadra mobile, che dovrà chiarire la dinamica dei fatti. Come si legge su ModenaToday, la bimba era con la madre nella loro casa che si trova in zona Madonnina. La donna si è precipitata in strada tenendo in braccio la figlioletta. Alcuni passanti hanno soccorso madre e figlia e richiesto l'intervento dell'ambulanza. I primi a intervenire sono stati i sanitari che lavorano nel vicino ambulatorio veterinario, poi la piccola è stata presa in carico dal medico del 118 e caricata sull'ambulanza. Le sue condizioni sono apparse molto gravi, ed è stata portata al Policlinico, seguita dalla madre. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una caduta accidentale, avvenuta da una finestra dell'abitazione.

