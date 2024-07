Bimba caduta in piscina, dichiarata morte cerebrale

È stata dichiarata la morte cerebrale per la bambina di sei anni ricoverata ieri all'ospedale Gaslini di Genova dopo essere stata trovata esanime in una piscina pubblica a Sesta Godano, nello Spezzino. La piccola era residente nella città metropolitana di Genova, nel comune di Sestri Levante. Era apparsa subito in condizioni disperate, con un arresto cardiaco in corso.

La piccola partecipava al centro estivo di Sestri Levante e si trovava in acqua quando è stata notata esanime: un'educatrice, riferisce Ansa, si è tuffata e con l'aiuto del bagnino ha iniziato le manovre di respirazione e rianimazione con l'aiuto di un defibrillatore. Infine sono arrivati i soccorsi ed è stata trasportata al Gaslini con l'elicottero dei vigili del fuoco. Ricoverata in terapia intensiva, al suo fianco aveva i genitori e il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas, che ha voluto far sentire la vicinanza dell'intera cittadinanza. Per capire cos'è successo esattamente, i carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere della piscina.