"Papà picchia me e la mamma", ragazzina chiama i carabinieri e lo fa arrestare

"Aiuto, papà picchia me e la mamma". Questa la disperata richiesta giunta a Natale al 112. Arrivava da una ragazzina della zona di Reggio Emilia. I carabinieri sono intervenuti e adesso per l'uomo è scattata la denuncia. È stato inoltre deciso l'allontanamento dalla casa familiare col divieto di avvicinamento alle vittime e quello di comunicare con loro. Disposto anche il braccialetto elettronico.

Secondo l'accusa spesso l'uomo, ubriaco, picchiava e insultava la moglie davanti ai figli minorenni. La malcapitata era schiaffeggiata e veniva accusata di avere altre relazioni. In particolare, nella notte tra il 25 e il 26 dicembre 2023, dopo averla insultata accusandola di avere un amante, le ha sputato in faccia, l'ha schiaffeggiata e l'ha spinta contro la finestra: "Devi dire alle nostre figlie dove ti incontri la notte quando vai a lavorare". Anche la figlia minore, intervenuta in difesa della madre, è stata colpita. Da qui la richiesta di aiuto e l'intervento dei carabinieri.