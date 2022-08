Una bambina di cinque anni è caduta in un dirupo

Una bambina di cinque anni, che si trovava con i genitori durante una passeggiata a Campello Monti, in alta Valstrona, in provincia del Verbano -Cusio-Ossola, è precipitata in un dirupo.

Secondo le prime informazioni, la piccola si trovava con i genitori quando per cause ancora da accertare è caduta. Soccorsa dagli operatori del 118, la bimba è stata portata in codice rosso all'ospedale Regina Margherita di Torino. A quanto si apprende ad ora la piccola non sarebbe in pericolo di vita.