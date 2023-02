Rissa tra donne a colpi di forbici: colpiscono anche la nipotina di 8 anni

Entrambe dei Quartieri Spagnoli (Napoli), 33 e 35 anni, due donne sono arrivate ieri al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini con delle ferite da taglio. Secondo quanto ricostruito finora, si sarebbero colpite reciprocamente nel corso di una lite, forse con delle forbici. I motivi restano ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti carabinieri della compagnia centro. Durante la lite si sarebbe ferita alla mano anche la nipotina della 35enne, una bambina di 8 anni. Per la piccola i medici hanno dato otto giorni di prognosi, per la 33enne venti, per la 35enne quindici.

Ora sono in corso le indagini per chiarire la dinamica e le motivazioni di quanto successo.