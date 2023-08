Incidente all'acquapark: bimba di 10 anni rischia di restare paralizzata

È stata soccorsa in elisoccorso e trasportata al Bambino Gesù una bambina romana di 10 anni rimasta contusa in un tragico incidente, avvenuto su uno scivolo d'acqua nel parco acquatico Aquafelix di Civitavecchia.

Secondo quanto è emerso da una prima ricostruzione la piccola stava utilizzando uno scivolo dell’acquapark quando il padre è sopraggiunto alle sue spalle colpendola violentemente alla schiena. La bambina non ha mai perso conoscenza ma non riusciva più a muovere braccia e gambe. Sembra che la piccola abbia poi ripreso a muovere gli arti superiori ma non quelli inferiori.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri ma solo per aiutare la viabilità, per evitare ingorghi durante le fase di discesa dell'elicottero. Nessuna indagine in corso, i fatti sono chiari e senza reati.

