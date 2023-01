Bimba investita sulle strisce all'uscita di scuola

Una bambina è stata investita a Cagliari poco dopo essere uscita da scuola. Secondo le primissime ricostruzioni, la piccola, che frequenta le scuole elementari, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando il suo trolley sarebbe rimasto incastrato in una buca cadendo a terra. La bambina sarebbe tornata indietro per recuperarlo, ma l’auto che si era precedentemente fermata per farla attraversare ha ripreso la corsa senza vederla.

Per fortuna la piccola è stata colpita solo di striscio dallo specchietto della vettura, finendo comunque a terra. È stata trasportata all'ospedale Brotzu in codice giallo: le sue condizioni non sono gravi L'incidente risale alla tarda mattinata, sul posto gli agenti della polizia locale per i rilievi di rito.