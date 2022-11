"In quell'appartamento sentiamo lamenti sospetti": la "sorpresa" all'arrivo della polizia

Da sola a casa a quattro anni. È stata proprio lei, una bambina classe 2018, ad aprire la porta agli agenti della polizia locale lo scorso 30 ottobre a Desio (Monza e Brianza), quando si sono presentati alla porta dell'appartamento da cui qualcuno aveva segnalato alcuni lamenti, sospettando ci fosse un minore solo in casa. E nell'abitazione infatti era presente solo la bambina. La segnalazione è giunta alla centrale operativa del comando di polizia locale da parte di due persone che avrebbero sentito alcuni lamenti.

Gli agenti sono così intervenuti sul posto e sono saliti in uno dei piani alti dello stabile, riuscendo a farsi aprire la porta da una bambina di quattro anni, lasciata sola in casa da entrambi i genitori. Il personale ha tranquillizzato e accudito la piccola in attesa dell'arrivo della mamma e del papà.

Una volta rientrati, i genitori sono stati informati che quanto accaduto sarebbe stato oggetto di informativa in procura per abbandono di minore.