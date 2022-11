Bambina molestata mentre dormiva: 27 anni di reclusione al patrigno

Condannato a 27 anni di reclusione per aver molestato due bambine, tra cui la figliastra. La sentenza è stata emessa oggi dal tribunale di Lecce nei confronti di un 72enne residente in un comune della Grecìa salentina che avrebbe abusato della piccola nel cuore della notte, insinuandosi nelle sue parti intime mentre dormiva. In una circostanza, anche quando la bambina svenne e la madre si allontanò per allertare i soccorsi.

Ma non sarebbe stata questa l’unica vittima, come racconta LeccePrima. In un’occasione, nell'estate del 2017, a Santa Cesarea Terme, un’altra bambina di neppure dieci anni, sarebbe stata molestata sempre mentre dormiva.

Il tribunale ha inflitto all'imputato 18 anni per gli episodi, dal 2009 al 2014, che riguardavano la figliastra e 9 anni per la vicenda che interessava l'amica. La richiesta della pubblica accusa, rappresentata dallla sostituta Rosaria Petrolo, era di 24 anni.

Il verdetto ha riconosciuto l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, da incarichi nelle scuole o istituti di istruzione, e il risarcimento del danno, in separata sede, alle due giovani che erano parti civili al processo, rispettivamente con gli avvocati Ester Nemola e Francesco Calabro. Per la prima è stata disposta una liquidazione immediata della somma di 100mila euro.

È proprio dopo la denuncia della figlia adottiva, supportata in questi anni dal centro antiviolenza Renata Fonte, che furono avviate le indagini nell’ambito delle quali l'uomo finì in carcere (dove è ancora recluso) su disposizione della giudice Cinzia Vergine. Non appena saranno depositate le motivazioni (entro novanta giorni), gli avvocati difensori Francesco Zacheo e Riziero Angeletti valuteranno il ricorso in appello.