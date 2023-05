Cade da una sedia mentre gioca in casa, morta bambina di sei anni

Sembrava una banale caduta in casa sotto gli occhi dei genitori e invece si è rivelata una tragedia. Una bambina di sei anni, Giulia, è morta all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, a distanza di tre giorni da un incidente domestico.

Come riporta la stampa locale, la piccola era nella sua casa a Bagnolo in Piano e stava giocando quando è caduta da una sedia sbattendo la testa. I genitori hanno chiamato immediatamente i soccorsi e la piccola è stata portata in ospedale. Ricoverata nel reparto di rianimazione pediatrica, le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Dopo tre giorni, il cuore ha smesso di battere ed è stato constatato il decesso. Del caso si sono occupati i carabinieri, che però non hanno riscontrato carenze da parte della famiglia.