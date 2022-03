Ha un po' di febbre, i genitori la mettono nella culla: bambina muore poco dopo

I medici del pronto soccorso di Oristano hanno provato a rianimarla, ma non c'è stato niente da fare per una bambina di un anno e mezzo: il suo cuoricino aveva già smesso di battere. Un dramma che si è consumato in poco tempo: prima un malore improvviso, poi la corsa in ospedale. La piccola aveva un po' di febbre da un paio di giorni: per questo ieri pomeriggio i genitori l'hanno sistemata nella sua culla per farla riposare. Dopo pochi minuti hanno sentito che si stava lamentando e quando l'hanno presa in braccio si sono accorti che non stava più respirando.

Oristano: morta una bambina di 18 mesi

A quel punto è scattata la corsa verso il pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Oristano. Lì gli specialisti hanno provato a rianimarla per oltre un'ora, ma ogni tentativo è stato purtroppo vano. Sarà necessario eseguire l'autopsia sul corpo della piccola per chiarire le cause di questa morte improvvisa che ha sconvolto la comunità oristanese.