Si sente male tornando dal mare, bimba dimessa dall'ospedale si aggrava e muore

La Procura di Genova sta indagando per capire se vi siano state responsabilità da parte dell'ospedale o se la morte della piccola sia stata una tragica fatalità

Una bimba di due anni e mezzo è morta ieri all'ospedale Gaslini di Genova dopo essere arrivata in gravi condizioni dall'ospedale della Spezia. La Procura di Genova sta indagando sulle circostanze del decesso della piccola e l'ospedale pediatrico genovese ha messo a disposizione del pm di turno tutta la documentazione clinica della bambina. Nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia per chiarire le cause del decesso.

Secondo quanto ricostruito, la piccola Dettely si è sentita male domenica, dopo aver passato una giornata al mare con la famiglia. Portata al pronto soccorso dell'ospedale della Spezia, la bambina era stata visitata, sottoposta a trattamento sanitario e poi dimessa. Il giorno dopo Dettely si è sentita male di nuovo. A quel punto è stata riporta al Sant'Andrea, dove i medici hanno deciso di trasferirla al Gaslini. Una volta arrivati nell'ospedale pediatrico, la bambina è stata sottoposta a dialisi e poi a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono precipitate e la bimba è morta ieri. Gli inquirenti ora vogliono capire se vi siano responsabilità da parte dell'ospedale della Spezia o se la morte della piccola Dettely sia stata una tragica fatalità.