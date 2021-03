Benvenuta Nicole, nuova arrivata in un paese dove non nasceva nessuno da 6 anni

In un momento così difficile, segnato dalla pandemia del Coronavirus e dai morti che ogni giorno si registrano sul bollettino del Ministero, arriva un raggio di sole in una piccola realtà locale dove non si vedevano nuovi nati dal almeno 6 anni. Ma oggi finalmente è arrivata la lieta notizia per Vallepietra, piccolo comune di montagna nella provincia di Roma, vicino al confine con la provincia di Frosinone e l’Abruzzo.

Nicole Del Signore, questo il nome della neonata, è nata lunedì scorso al Policlinico Casilino di Roma ed è stata subito abbracciata da mamma Rosa e papà Francesco. La notizia, come riporta FrosinoneToday, scalda il cuore e che ha fatto gioire tutti 300 abitanti di Vallepietra, tanto che Monsignor Domenico Pompili, parroco del comune, ha deciso di far suonare le campane della chiesa a festa.

"La nascita di un bimbo è sempre un raggio di luce che si accende per illuminare e riscaldare una parte del creato. Per la nostra comunità – ha spiegato il sindaco De Santis - sta diventando un evento eccezionale ed è importante farne un momento di festa ed un segno di grande speranza. L'Amministrazione comunale dà il benvenuto alla piccola Nicole ed esprime i più sentiti e fervidi auguri a mamma Rosa, papà Francesco, ai nonni e parenti tutti. Auguri di buona vita a Nicole".

“La comunità di Vallepietra si è arricchita della venuta alla luce della vita della piccola Nicole Del Signore. – ha detto anche il sindaco Flavio De Santis - La nascita di un bimbo è sempre un raggio di luce che si accende per illuminare e riscaldare una parte del creato, per la nostra comunità, sta diventando un evento eccezionale ed è importante farne un momento di festa ed un segno di grande speranza. L’Amministrazione comunale dà il benvenuto alla piccola Nicol ed esprime i più sentiti e fervidi auguri a mamma Rosa, papà Francesco, i nonni ed i parenti tutti. Auguri di buona vita a Nicole”. Messaggio postato anche sul profilo Facebook dell’amministrazione comunale.