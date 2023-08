La denuncia di una bambina: "Presa a cinghiate da mamma e nonno"

"Mamma e nonno mi hanno picchiato con una cinghia". È il terribile racconto fatto da una bambina di otto anni di Battipaglia. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire cosa è accaduto. I due adulti sono indagati, cosi come il papà della piccola.

La vicenda, riportata dalla stampa locale, si sarebbe verificata nelle scorse settimane. In una torrida domenica di luglio, la piccola è stata notata da un passante in strada: era sola, svestita e abbandonata. Ai carabinieri, allertati dal cittadino, ha raccontato di essere stata picchiata dalla mamma e dal nonno. Segni di violenza sono emersi dagli accertamenti clinici a cui è stata sottoposta in ospedale. Mamma, padre e nonno sono indagati per maltrattamenti in famiglia e abbandono d'incapace. La piccola dovrà essere ascoltata nel corso dell'incidente probatorio intanto vive in casa di una parente del papà.

Continua a leggere su Today.it...