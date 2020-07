Bambina positiva al Covid, chiuso il centro estivo: tamponi a tappeto, 80 persone in isolamento

Allerta coronavirus a Padova: una bambina che frequenta un centro estivo a Mortise è risultata positiva al Covid-19. Per questo è scattato il protocollo sanitario per chi ha frequentato il centro estivo Parco delle Farfalle a Mortise (nella foto un'immagine di archivio del 2018) gestito dall'associazione Pegaso. La struttura è stata chiusa per sottoporre a controlli gli operatori e gli iscritti: tamponi a tappeto per bambini e adulti.

Nel dettaglio, ottanta persone che potrebbero essere venute a contatto con la bambina nelle ultime due settimane, tra minori ed educatori, saranno sottoposte a tampone nelle prossime ore. La bambina, fanno sapere i genitori, sta bene a parte un po' di febbre.

La conferma della notizia è arrivata anche da Elena Giacomin dell'associazione Pegaso, che organizza le attività all'interno del centro estivo al parco delle Farfalle a Mortise. Come ha spiegato al quotidiano Il Gazzettino, "la sera di lunedì 20 luglio una bambina che frequenta il nostro centro ha avuto la febbre. La mattina successiva, molto correttamente, la madre l’ha tenuta a casa e ci ha informato dell’accaduto. Non appena ci è stata comunicata la notizia abbiamo consigliato alla mamma di rivolgersi al suo pediatra. Consiglio che è stato immediatamente seguito e, di conseguenza, il medico ha sottoposto la bambina al tampone. Venerdì la famiglia ha ricevuto la notizia che la piccola risultava contagiata".

Dopo l'esito del test ha avvisato gli organizzatori che hanno fatto partire tutta la trafila prevista dai protocolli sanitari di sicurezza.