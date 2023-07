La gita con la famiglia diventa un incubo: bimba precipita nel vuoto

Momenti di terrore quelli vissuti nel primo pomeriggio di martedì 25 luglio nei pressi della Gola di Toblino (Trento), dove verso le 13.50 una bambina di 9 anni, impegnata assieme alla famiglia nella scalata di una falesia, ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto per alcuni metri. Quella che doveva essere una piacevole gita in famiglia si è trasformata in un incubo.

Subito è scattato l’allarme, con i genitori che hanno immediatamente avvisato i soccorsi: sul posto è arrivata un’ambulanza e, poco dopo, nella valle del Sarca, dove si trova la gola, è atterrato l’elicottero di soccorso. La bambina, dolorante e sotto shock per quanto accaduto, è rimasta cosciente tutto il tempo.

Una volta messa in sicurezza e caricata sull’elicottero, è stata portata in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento per tutte le cure del caso.

