Bambina di 3 anni punta da una zecca all'asilo

Una bambina di tre anni è stata punta da una zecca mentre era all'asilo. È successo a Roma e la piccola frequenta il nido comunale "Il Giardino delle stelle" di largo Gianni De Luca a Mezzocammino. L'alunna, come si legge su RomaToday, giovedì 11 maggio è stata punta da una zecca nascosta nell'erba alta, anzi altissima, del giardino del nido. La bimba è stata morsa al polpaccio mentre entrava a scuola.

A spiegare quanto accaduto è papà Gino: "Mia moglie è stata chiamata dalle maestre - dice - che l'hanno informata di aver trovato una zecca sulla gamba destra di nostra figlia e ci hanno chiesto di andarla a riprendere".

Così mamma e papà si sono precipitati, hanno portato la piccola all'ospedale Sant'Eugenio, dove i medici hanno estratto il parassita e disinfettato la parte prescrivendo un controllo dopo 24 ore dal pediatra.

"Nel giardino della scuola l'erba sarà alta 1 metro e 20 - continua Gino - ed è anche per questo che le maestre da diverso tempo fanno giocare i bambini solo nella zona mattonata all'esterno. Consideri che all'età di mia figlia sono alti tra i 90 centimetri e il metro, scomparirebbero. Dalla cancellata d'ingresso fino all'edificio - spiega ancora il papà - si deve fare una salita, c'è un muretto che costeggia il giardino, probabilmente essendoci salita sopra si sarà presa la zecca in quel frangente". Negli ultimi mesi l'erba, racconta Gino "è stata falciata in autunno e poi a marzo".

Punture di zecca, cosa fare e cosa non fare

Le indicazioni dell'Istituto superiore di sanità nel caso di una puntura di zecca. Cosa non fare:

non utilizzare mai per rimuovere la zecca: alcol, benzina, acetone, trielina, ammoniaca, olio o grassi, né oggetti arroventati, fiammiferi o sigarette per evitare che la sofferenza indotta possa provocare il rigurgito di materiale infetto e un ulteriore affondamento del parassita nella pelle dell’ospite.

Cosa fare: