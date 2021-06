Bimba di due anni rischia di cadere dalla finestra: il salvataggio da parte dei poliziotti

Una bimba di due anni in bilico su una finestra è stata salvata dagli agenti della polizia, che hanno evitato il peggio. Momenti di paura ieri pomeriggio, ma fortunatamente è arrivato il lieto fine alla periferia di Roma, in zona Primavalle.

A dare l'allarme alcuni residenti, che hanno notato la bambina sporgersi pericolosamente con le gambette fuori dalla finestra al primo piano dell'abitazione in cui si trovava. Immediato l'intervento della polizia. Gli agenti delle Volanti, accorsi sul posto, hanno accostato l'auto di servizio il più possibile sotto la finestra dove si trovava la bambina. Uno di loro è salito sul cofano e poi sul tetto dell’auto, per avvicinarsi il più possibile alla bimba. L'agente è riuscito a prenderla tra le braccia e a portarla in salvo.