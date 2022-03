Bambina 'scappa' da casa e prende il tram: "Volevo andare da papà"

Si è accorta che suo papà non era più lì, e allora ha preso il suo ombrellino rosa ed è uscita. Ha percorso i pochi metri che separano l'abitazione dalla fermata e poi è salita sul tram. Dove, chiaramente, la sua presenza non è passata inosservata. Mattina decisamente movimentata quella di giovedì, a Milano, per una bimba di 5 anni protagonista di una rocambolesca fuga da casa, terminata poi con l'intervento della polizia. L'allarme è scattato alle 8.30 da viale Fulvio Testi, quando il macchinista e i passeggeri di un tram della linea 31 hanno telefonato al 112 per segnalare che a bordo era appena entrata una bambina in pigiama, con in mano un ombrello.

Quando gli agenti l'hanno raggiunta, la piccola ha detto di essere uscita per andare a cercare il papà. È bastato pochissimo ai poliziotti per accertare che l'uomo - un operaio che spesso fa i turni di notte - si era semplicemente allontanato per accompagnare a scuola l'altra figlia, di 10 anni. Proprio in quel momento, senza che la mamma si accorgesse di nulla, la bimba avrebbe aperto la porta e sarebbe "scappata".

In pochi minuti, comunque, è arrivato il lieto fine. La bambina è stata presa in carico dai poliziotti e riaccompagnata a casa, dove lei e gli agenti hanno anche scattato una foto insieme, chiaramente con il suo papà.