Bambina esce da scuola e scompare: vaga da sola sul bordo della strada

Era da sola e vagava sul bordo della strada. Due operai l'hanno notata e hanno subito chiamato la polizia locale. Una bambina di undici anni di Trecate, in provincia di Novara, è stata trovata in viale Europa a Magenta, nel Milanese, a circa dodici chilometri da casa. Arrivati sul posto - riferisce l'assessore alla sicurezza del comune di Magenta, Simone Gelli - gli agenti della locale hanno prestato le prime cure alla ragazzina, scoprendo che se ne erano perse le tracce dopo la sua uscita dalle scuole medie che frequenta.

Bambina di Trecate scomparsa e ritrovata a Magenta: vagava da sola in strada

Dopo le procedure di rito, la bambina è stata riconsegnata al papà, mentre in coordinamento con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori ed in collaborazione con i Carabinieri di Trecate si indaga per capire chi abbia materialmente portato la bambina da Trecate fino a Magenta.

"Voglio ringraziare i nostri agenti che, prontamente intervenuti, hanno permesso di mettere in sicurezza la bambina ritrovata, consentendo così di toglierla dai pericoli che si possono incontrare oggi giorno nelle nostre strade - ha scritto Gelli sui social -, infine, sottolineo come la collaborazione della nostra polizia locale con i carabinieri sia quanto mai sempre più importante per la gestione della sicurezza sul nostro territorio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.