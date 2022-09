Tosse e febbre che non passa, poi la scoperta: la bimba aveva inalato semi di girasole

Una bambina di appena 14 mesi ha rischiato di morire per avere inalato dei semi di girasole. Succede a Reggio Emilia, dove una coppia ha portato la figlioletta in ospedale perché da giorni aveva febbre e attacchi di vomito nonostante la terapia con antibiotici e aerosol. Solo gli accertamenti radiologici hanno mostrato che la piccola aveva dei semi di girasole nei bronchi. La presenza di questi corpi estranei aveva innescato una grave infiammazione e l'ostruzione dei bronchi. I medici dell'ospedale Santa Maria Nuova hanno dovuto rimuovere i semi, salvando la bambina.

Secondo quanto ricostruito all'Ausl reggiana, l'incubo per la famiglia è iniziato inconsapevolmente durante una vacanza all'estero. I genitori hanno spiegato ai medici che la figlia aveva iniziato a tossire mentre stava mangiando dei semi di girasole durante un soggiorno all'estero. Poi la febbre che non diminuiva nonostante antibiotici e aerosol. La piccola è stata sottoposta ad esami radiologici e ricoverata per procedere a una broncoscopia. L'esame alle vie aeree, eseguito in sala operatoria con la bimba intubata, ha evidenziato la presenza di un seme di girasole nel bronco principale di sinistra e di tre semi nel bronco principale di destra. Quest'ultimo era quasi completamente occluso e mostrava una reazione infiammatoria legata alla lunga persistenza del corpo estraneo. I semi - che misuravano fino a 10 millimetri in lunghezza - sono stati rimossi uno ad uno. La delicata manovra di disostruzione è stata eseguita da Roberto Piro, responsabile della Pneumologia, assieme al direttore dello stesso reparto Nicola Facciolongo. La bambina è poi rimasta in osservazione nel reparto di Pediatria e nella giornata di ieri è stata dimessa.

"Siamo felici che tutto sia andato per il meglio - spiega Piro - Quello che è accaduto ci spinge ancora una volta a fare un appello a genitori, nonni e parenti a non abbassare la guardia e a non offrire ai bimbi piccoli frutta secca o altri alimenti che per forma, consistenza o dimensioni possano essere a rischio di inalazione. Se gli alimenti non sono adatti il pericolo è sempre dietro l'angolo".