Bimba di tre anni vaga di notte in strada da sola e scalza

Una bambina di tre anni che vagava per strada da sola e in piena notte. È la pericolosa scena che si sono trovati davanti agli occhi i carabinieri di Seveso, in Brianza. I militari sono stati allertati da un residente che ha notato la piccola, a piedi scalzi e con soltanto una canottiera per coprirla.

I carabinieri l'hanno raggiunta e portata al sicuro, poi sono riusciti a risalire alla sua famiglia e alla sua casa. Quando l'hanno riaccompagnata ha aperto la porta la zia. La donna ha ammesso di non essersi accorta che la nipote non era in casa. Secondo quanto emerso la piccola si è svegliata nel cuore della notte, mentre era in casa con la zia, ha aperto la porta, quasi sicuramente non chiusa a chiave, ed è uscita. La bimba è stata affidata alla madre, nel frattempo rientrata a casa.

