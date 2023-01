Bambina di 10 anni travolta e uccisa in autostrada

Tragedia in autostrada. Una bambina di dieci anni, originaria di Reggio Calabria, ha perso la vita in un incidente stradale all' altezza dello svincolo della A2 'Bagnara Calabra- Piani della Corona', direzione nord, quando un guasto all'autovettura ha costretto la famiglia a sostare in una fascia di emergenza. Appena scesa dall'auto, la piccola è stata travolta da una macchina in transito perdendo la vita. Indagini sono in corso per definire la dinamica del tragico incidente.

La tragedia si è consumata ieri sera tardi quando la piccola era in viaggio sull'autostrada, in direzione nord, assieme alla madre e al compagno di lei, tutti residenti a Reggio Calabria. Per un guasto, usciva fumo dal cofano dell'Audi A3. Non riuscendo ad arrivare alla piazzola e per paura che l'auto prendesse fuoco, quindi, il guidatore è stato costretto a fermarsi nella corsia d'emergenza. Nell'abbandonare il mezzo, la bambina è scesa dal lato sinistro dove, proprio in quel momento, arrivava una Renault Clio guidata da un uomo di 60 anni originario di Oppido Mamertina.

L'impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo alla bambina, che è morta sul colpo. Gli agenti della polizia stradale di Palmi e i medici del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo dell'incidente si è reso necessario l'intervento anche dei vigili del fuoco che hanno spento il principio di incendio dell'Audi.

Informato il pm turno della Procura di Reggio Calabria, la polizia stradale ha eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. In attesa che le indagini accertino se c'è stata la responsabilità di qualcuno, l'automobilista alla guida della Renault è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. Atto dovuto, prima delle opportune verifiche, per consentire all'uomo di farsi assistere da un avvocato.