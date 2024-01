Bambina si rovescia una pentola d'acqua bollente addosso: è grave

Una bimba di appena un anno mezzo è ricoverata in ospedale a Cesena con serie ustioni. Dell'acqua bollente caduta da una pentola che si trovata sul fuoco le è finita sul corpo, sulla testa e sul volto.

Secondo quanto riporta la stampa locale la piccola e la famiglia vivono a Molinella (tra Bologna e Ferrara). I genitori erano in casa al momento dell'incidente e stavano preparando la cena. La bimba si sarebbe avvicinata al fornello con l'acqua in ebollizione, forse sbattendo vicino al mobile o tirandola a sé, e la pentola le è caduta addosso. Soccorsa, è stata portata d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena con l'elisoccorso. La prognosi è riservata anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Leggi le altre notizie di cronaca su Today.it...