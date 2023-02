Bambina di undici mesi si ustiona con una pentola d'acqua bollente

Una bimba di appena undici mesi è ricoverata in ospedale, a Trento, con gravi ustioni. La piccola è arrivata al nosocomio oggi, 8 febbraio, portata con l'elisoccorso.

La bimba era nella sua casa di Cogolo, in val di Sole, quando le è finita dell'acqua bollette contenuta in una pentola sul corpo. I familiari hanno chiamato il 112 e i soccorritori sono giunti sul posto. Vista la gravità della situazione è stato disposto il trasferimento con l'elisoccorso in ospedale. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.