Rottweiler scappano e azzannano due gemellini di 6 anni: uno è grave

Due gemellini di sei anni sono stati attaccati da due rottweiler fuggiti da un’abitazionea San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. Uno dei due bambini è stato portato in gravi condizioni con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna mentre l’altro ha riportato lievi ferite.

Secondo quanto ricostruito, ieri pomeriggio i due bambini stavano giocando nel cortile della casa dei nonni quando sono arrivati i due cani, scappati da un’abitazione limitrofa.

Feriti anche il nonno dei piccoli, un uomo di 70 anni, e il proprietario dei cani, un 67enne, intervenuti per soccorrere i bambini.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 sono arrivati anche i carabinieri.