Paura in piscina, bambini e adulti intossicati da una miscela di cloro

Gli occhi che bruciano, la tosse, il respiro che diventa affannoso, la nausea. Questi i sintomi che oggi 7 maggio hanno accomunato gli utenti, adulti e bambini, di una piscina di Milano. Per loro è stato necessario l'intervento del 118. Come si legge su MilanoToday l'allarme è scattato alla dalla piscina Jacarandà di via Procaccini 69 (zona Corso Sempione) durante un'attività didattica legata a una scuola dell'infanzia. In tutto 28 bambini di un asilo, oltre a 13 adulti, sono rimasti intossicati per aver inalato una miscela di vapori di cloro all'interno della struttura. Tra le persone soccorse, undici (tra loro cinque bambini) sono state accompagnate in ospedale.

Video Stiben Mesa Paniagua - MilanoToday

Il problema si è verificato mentre era in corso un saggio dei bimbi della scuola Giocomotiva di via Sardegna. I piccoli erano accompagnati da insegnanti e istruttori in acqua, oltre che dai genitori, che guardavano dalla vetrata. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco. In particolare il personale del nucleo Nbcr (Nucleare - biologico - chimico - radiologico) del comando di Milano che ha effettuato la bonifica della struttura. Pare che si sia verificata una fuoriuscita accidentale di cloro poi diffuso dal condotto di areazione della struttura.

Un fatto simile si è verificato a fine aprile all'intero dell'hotel Barberini di Roma, sgomberato a causa di esalazioni di cloro provenienti da un locale tecnico collegato alla spa dell'albergo. Undici gli intossicati: 5 dipendenti e 6 ospiti.