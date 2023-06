I bambini violentati nel centro di accoglienza per migranti

Arrivati in Italia e affidati a un centro di accoglienza per migranti ma ben presto diventati oggetto delle morbose attenzioni di un 54enne italiano che avrebbe abusato di loro. È la sorte toccata ad alcuni ragazzini che però hanno trovato il coraggio di denunciare tutto. I carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto (Crotone) hanno arrestato un 54enne crotonese indagato per violenza sessuale su minori ospitati in un centro accoglienza. L'uomo ora è ai domiciliari.

Le indagini sono scattate nell'ottobre del 2022, quando alcuni minori, ospiti del centro d'accoglienza organizzato in un hotel, hanno chiesto l'aiuto dei carabinieri. I militari si sono mossi analizzando le immagini del sistema di videosorveglianza esterno, e sentendo i ragazzini con la cosiddetta "modalità protetta". L'uomo è accusato di avere circuito le vittime, "approfittando anche della loro fragilità economica e psicologica, con promesse di denaro e altre utilità", e le avrebbe indotte "a compiere atti sessuali quali palleggiamenti intimi e altre pratiche sessuali".

