Crolla il tetto di una vecchia ghiacciaia: due bambini morti e due feriti

Una tragedia immane. Due bambini sono morti nel pomeriggio e altri due sono rimasti feriti precipitando per alcuni metri. E' successo sabato lungo la provinciale 12 nel territorio comunale di Sant'Anna d'Alfaedo, nel veronese. Sul posto i vigili del fuoco, il Suem e i Carabinieri.

Verona: morti due bambini in montagna

Il drammatico incidente nei pressi di Malga Preta. L'allarme è stato lanciato oggi attorno alle 16. In base alle prime informazioni i quattro bimbi, amici tra loro, di 8 anni, stavano giocando sul tetto di una vecchia ghiacciaia, un edificio abbandonato, che ha improvvisamente ceduto: due bambini hanno perso la vita, due sono rimasti feriti precipitando nel vuoto e venendo travolti da alcune macerie.

Sul posto sono intervenuti gli elicotteri di Verona emergenza e Trento. Sono state attivate le squadre del Soccorso alpino e del Soccorso speleo di Verona. Anche i militari dell'Arma sono già presenti sul posto. Il personale dei vigili del fuoco è stato parimenti allertato, mentre i due bambini sopravvissuti alla caduta e rimasti feriti sono stati soccorsi e portati presso l'ospedale di Verona Borgo Trento per ricevere tutte le cure del caso. Le condizioni dei due bimbi feriti non desterebbero preoccupazione.

In base ad una prima ricostruzione dell'accaduto fornita dai carabinieri, i bambini di otto anni deceduti "sono caduti dal tetto di una ex ghiacciaia" dopo che "il tetto è franato", quindi sarebbero "stati colpiti dalle pietre che ne componevano il tetto". VeronaSera riporta che i bambini erano in montagna con le loro famiglie, tutte veronesi, per una giornata di svago.