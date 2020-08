Lascia i figli piccoli sul balcone per andare a fare la spesa: mamma denunciata

Una donna è stata denunciata per aver lasciato i tre figli piccoli di 2, 3 e 5 anni chiusi fuori in terrazzo sotto il sole, mentre un altro bimbo di 2 anni era in casa, nella culla. A dare l’allarme sono stati i vicini, che hanno sentito i bambini piangere disperati. È successo a Rimini, in un’abitazione nei pressi del Palacongressi.

Secondo quanto ricostruito, verso le 15 di ieri i residenti hanno iniziato a sentire i pianti e hanno allertato il personale del 115, che si è recato sul posto. I vigili hanno raggiunto con un’autoscala i tre piccoli sul terrazzo, sotto al sole cocente del pomeriggio, chiusi fuori casa e con le tapparelle delle finestre abbassato. Quando è stata aperta la porta di casa, è stato ritrovato anche un quarto bambino, un piccolo di due anni che dormiva nella culla. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118 e i sanitari hanno visitato in via precauzionale i bambini, spaventati da quanto era accaduto.

La madre è stata poi rintracciata poco dalla polizia, Secondo quanto riferisce la stampa locale, la donna si sarebbe giustificata dicendo di essersi allontanata per andare a fare la spesa e di aver affidato i figli a un’amica, che però non era in possesso delle chiavi dell’abitazione. Per la madre dei bambini è scattata la denuncia.