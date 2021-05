Bimbo di 4 anni esce di casa da solo e si allontana: minuti di paura

Momenti di paura, ieri venerdì 21 giugno, a Fidenza per un bimbo di soli 4 anni che è scomparso per pochi minuti: è stato fortunatamente ritrovato dai carabinieri che, dopo essere stati contattati dalla madre, sono arrivati sul posto ed hanno attivato subito le ricerche

Sono stati minuti di terrore per mamma e papà. Un bimbo di 4 anni è uscito da solo da casa e si è allontanato, senza che i genitori se ne accorgessero.

I militari sono arrivati in pochi attimi nella zona del parco De Gasperi ed hanno preso in custodia il bimbo, riportandolo poi dalla madre. E' probabile che il bimbo sia uscito di casa dalla porta principale con l’idea di andare alla scuola materna, seguendo la strada che compie ogni giorno con la madre. Grazie al rapido intervento di un passante e dei Carabinieri di Fidenza, non ci sono state conseguenze negative. Solo tanto spavento.