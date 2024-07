Dramma in casa: morto un bambino di 8 mesi

La mamma ha dato subito l'allarme quando ha avvertito i segnali di una crisi respiratoria. Il piccolo è stato trasportato in ospedale, ma lì le speranze si sono spente poco dopo. Dramma nella notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio a Milano, dove un bambino di 8 mesi è morto nell'appartamento in cui vive con la famiglia, un'abitazione del quartiere Corvetto, in via dei Cinquecento. Stando a quanto finora ricostruito, improvvisamente il piccolo sarebbe stato male, iniziando ad avere difficoltà respiratorie. I soccorritori del 118, subito intervenuti sul posto, gli hanno prestato le prime cure in casa e lo hanno trasportato alla clinica De Marchi, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, scrive il collega Carmine Ranieri Guarino su MilanoToday.

Sono stati gli stessi sanitari a chiedere poi l'intervento dei carabinieri, che hanno identificato la madre, una 35enne cittadina marocchina. I militari del nucleo Radiomobile e della stazione Vigentino non hanno rilevato in casa tracce compatibili con azioni violente e il dottore sembra non abbia evidenziato possibili segni di violenza sul corpicino.

La salma del bimbo è stata comunque messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha disposto l'autopsia.