Bambino di 9 anni muore per un malore

Avrebbe iniziato a sentirsi male poco prima di andare a dormire, ma è stato solo all'indomani che le sue condizioni sono precipitate. Tutta la comunità di San Martino a Pontorme, nel comune di Empoli (Firenze), è in lutto per la scomparsa di un bambino di nove anni, avvenuta per cause naturali all'interno della sua abitazione.

Tutti i tentativi di rianimarlo, compreso l'arrivo tempestivo dell'elisoccorso da Firenze, sono stati inutili. Una tragedia a cui tenteranno di dare una risposta i professionisti di medicina legale dell'ospedale fiorentino di Careggi, dove il bambino è stato trasportato per far luce sulle cause del malore che ne ha provocato la morte. Quando i genitori del piccolo si sono accorti delle sue condizioni hanno immediatamente allertato il 118.

I medici che hanno provato a praticargli per diversi minuti il massaggio cardiaco non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso ed è stato quindi inutile anche tentare la corsa in ospedale. A casa del piccolo è arrivata anche una volante della polizia, che ha disposto il trasporto della salma a medicina legale, un atto dovuto per tentare di trovare un perché ad una morte così inspiegabile e assurda. Pare infatti che il bambino non avesse nessuna patologia particolare e si trovasse quindi in buone condizioni.