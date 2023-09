Bimbo di 4 anni cade dalla bici: in ospedale in gravi condizioni

Ore di ansia a Bologna per un bambino di quattro anni ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore dopo un incidente in bici. Il piccolo nella serata di ieri 27 settembre era in viale Zagabria, quartiere San Donato, quando ha perso l'equilibrio ed è caduto.

Come si legge su BolognaToday, pare non siano coinvolti altri mezzi. Sul posto sono intervenuti i medici del 118. La situazione è apparsa subito grave. Il bimbo è stato portato in ospedale in codice rosso e. La prognosi è riservata.

