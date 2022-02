Bimbo precipita dall'ottavo piano di un palazzo e muore

Tragedia alla periferia di Torino. Un bimbo di due anni è caduto dall'ottavo piano di un palazzo in via Pacini. Il piccolo è morto sul colpo. Sul posto, oltre ai sanitari, sono accorsi i carabinieri per gli accertamenti del caso. L'ipotesi più accreditata al momento è quella di un incidente.

A quanto si apprende il bimbo, che sarebbe di origine straniera, si trovava a casa dei nonni e sarebbe caduto da una finestra. "Era un bambino bellissimo, la famiglia è di bravissime persone - dicono i vicini - il piccolo veniva lasciato dai nonni perché i genitori lavorano".