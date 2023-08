Bambino di due anni trovato privo di sensi nella piscina di casa

Paura per un bimbo di due anni, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Regina Margherita di Torino. Il piccolo è stato trovato privo di sensi nella piscina privata della casa di famiglia nell'Astigiano nella serata di ieri, lunedì 31 luglio. I sanitari lo hanno trasportato con urgenza in elisoccorso in ospedale. Il piccolo è stato intubato.

Sul posto è intervenuta anche la polizia con alcune pattuglie. Tutta da ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Da accertare chi aveva il compito di vigilare sul bambino.

Continua a leggere su Today.it...