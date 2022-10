Un bambino di 2 anni è caduto dal balcone

Un bambino romeno di due anni è caduto dal balcone di un appartamento nella zona del cimitero di Romano Canavese nel pomeriggio di ieri, rimanendo miracolosamente illeso. L'elisoccorso atterrato in zona lo ha immediatamente trasportato all'ospedale Regina Margherita di Torino, dove non gli sono state riscontrate lesioni di alcun tipo. Tuttavia, vista la particolare dinamica, la prognosi resterà riservata per alcune ore e il bimbo verrà trattenuto in osservazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ivrea, che dopo avere eseguito accertamenti hanno riferito che si sarebbe trattato di una caduta del tutto accidentale.