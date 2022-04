Un bambino di 2 anni è caduto da una finestra al secondo piano di casa

Un bambino di 2 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da una finestra di casa, a un'altezza di circa sei metri. È successo giovedì pomeriggio a Lurano, comune della Bassa bergamasca, dove il bimbo di origini straniere vive con i genitori, in via San Lino. Da una prima ricostruzione dei fatti, il bambino sarebbe sfuggito al controllo dei genitori e si sarebbe arrampicato fino a una finestra del sottotetto al secondo piano, che a quanto pare non aveva vetri né alcun tipo di inferriate. Poi ha perso l'equilibrio ed è caduto.

Immediati i soccorsi con l'arrivo sul posto di vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e 118. Il bambino è stato trasferito d'urgenza con l'elicottero del 118 all'ospedale di Brescia. A dare l'allarme è stata una donna che era appena uscita da un ambulatorio medico nei paraggi e che ha visto il bambino a terra, sull'acciottolato.

A prestare i primi soccorsi è stato lo stesso medico, chiamato dalla donna, prima dell'intervento del personale del 118.